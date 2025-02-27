Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Tapu Kadastro Müdürlüğünden rapor talep eden ekipler, şüphelilerin 21 milyon 268 bin 500 lira değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı ve gelir elde ettiklerini belirledi.

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