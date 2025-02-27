Mihalgazi'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, 20 şişe bandrolsüz viski, 300 mililitre anason aroma, 15 tabanca mermisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak içkileri sattığı bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

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