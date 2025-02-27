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        Mihalgazi'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:00
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        Mihalgazi'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak içkileri sattığı bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, 20 şişe bandrolsüz viski, 300 mililitre anason aroma, 15 tabanca mermisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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