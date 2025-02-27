Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Maziden İstikbale Asırlık Şifa Eskişehir" sergisi açıldı

        Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimini ele alan "Maziden İstikbale Asırlık Şifa Eskişehir" kitabının tanıtım programı ve sergisi açılışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:28 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Maziden İstikbale Asırlık Şifa Eskişehir" sergisi açıldı
        ABONE OL

        Eskişehir’de sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimini ele alan "Maziden İstikbale Asırlık Şifa Eskişehir" kitabının tanıtım programı ve sergisi açılışı düzenlendi.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan kitabın Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Valilik olarak çeşitli sektörlerdeki gelişmeleri aktarabilmek için çalışmalar başlattıklarını bildirdi.

        Cumhuriyetin 100. yılını kutladıklarını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

        "Bu 100 yılda nereden nereye geldiğimiz konusunda Valilik olarak çalışma yaptık. Bu başlangıç üzerine İl Sağlık Müdürlüğümüz bunu daha ayrıntılı ve bugün ortaya çıkan sonuçlarıyla farklı bir boyuta taşıdı. Eskişehir Türkiye'nin önemli kentlerinden ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda önemli katkıları olan bir şehir. Bu şehrimizde de sağlık sektörünün 100 yıl içerisindeki değişimini ve dönüşümünü farklı bilgi ve belgelerle bugün kamuoyuyla paylaşıyoruz."

        Aksoy, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri, geçmişteki salgın hastalıklar ve bunlarla ilişkili yapılan mücadelelerin kitapta ayrıntılı olarak yer aldığını kaydetti.

        Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sağlık alanında önemli mesafeler kat edildiğinin altını çizen Aksoy, bugün Eskişehir'in sağlık hizmetleri bakımından ülkenin önemli kentlerinden biri olduğunu vurguladı.

        İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise kitabın hazırlanma sürecinde Eskişehir'de sağlık hizmet sunumu açısından olağanüstü işler başarıldığını gördüklerini söyledi.

        Program, kitabın hazırlanmasında görev alanlara teşekkür plaketi verilmesiyle ve sergilenen eserlerin incelenmesiyle devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Mihalgazi'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Mihalgazi'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Eskişehir Valisi Aksoy, Odunpazarı ilçesindeki muhtarlarla buluştu
        Eskişehir Valisi Aksoy, Odunpazarı ilçesindeki muhtarlarla buluştu
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı 2 kişiyi dolandıran...
        Eskişehir'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı 2 kişiyi dolandıran...
        Eskişehir'de 2 milyon liralık ziynet eşyası dolandırıcılığına tutuklama
        Eskişehir'de 2 milyon liralık ziynet eşyası dolandırıcılığına tutuklama