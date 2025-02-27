Eskişehir'de "Maziden İstikbale Asırlık Şifa Eskişehir" sergisi açıldı

Eskişehir’de sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimini ele alan "Maziden İstikbale Asırlık Şifa Eskişehir" kitabının tanıtım programı ve sergisi açılışı düzenlendi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan kitabın Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Valilik olarak çeşitli sektörlerdeki gelişmeleri aktarabilmek için çalışmalar başlattıklarını bildirdi.

Cumhuriyetin 100. yılını kutladıklarını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu 100 yılda nereden nereye geldiğimiz konusunda Valilik olarak çalışma yaptık. Bu başlangıç üzerine İl Sağlık Müdürlüğümüz bunu daha ayrıntılı ve bugün ortaya çıkan sonuçlarıyla farklı bir boyuta taşıdı. Eskişehir Türkiye'nin önemli kentlerinden ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda önemli katkıları olan bir şehir. Bu şehrimizde de sağlık sektörünün 100 yıl içerisindeki değişimini ve dönüşümünü farklı bilgi ve belgelerle bugün kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Aksoy, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri, geçmişteki salgın hastalıklar ve bunlarla ilişkili yapılan mücadelelerin kitapta ayrıntılı olarak yer aldığını kaydetti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sağlık alanında önemli mesafeler kat edildiğinin altını çizen Aksoy, bugün Eskişehir'in sağlık hizmetleri bakımından ülkenin önemli kentlerinden biri olduğunu vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise kitabın hazırlanma sürecinde Eskişehir'de sağlık hizmet sunumu açısından olağanüstü işler başarıldığını gördüklerini söyledi.

Program, kitabın hazırlanmasında görev alanlara teşekkür plaketi verilmesiyle ve sergilenen eserlerin incelenmesiyle devam etti.