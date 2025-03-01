Eskişehir'de park halindeki 3 tır yandı

Araçlarda hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alevler, 26 UZ 675 ve 26 AGZ 937 çekici plakalı diğer tırlara da sıçradı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Taşıyıcılar Kooperatifi'nde park halindeki 26 EC 330 plakalı tırın çekicisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eskişehir'de park halindeki bir tırda başlayıp, yanındaki 2 araca daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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