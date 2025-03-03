Eskişehir Valiliği ile Yeşilay Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yeşilay'ın İçişleri Bakanlığı ile birlikte gençleri ve toplumu bağımlılıktan koruma amacıyla hazırladığı "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyası kapsamında düzenlenen protokolü imzaladı.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu protokolün, tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılıklarına karşı koruma, önleme ve rehabilitasyon çalışmalarını kapsadığı belirtildi.

Protokolle, bağımlılıkla mücadelede toplumsal destek sağlamanın, sürecin kamuoyunca benimsenmesini artırmanın ve mücadele faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamanın hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Valisi Aksoy, valiliğe bağlı ilgili birimlerin, Yeşilay ile ortak projeler yürüterek bağımlılıkla mücadelede etkin bir rol üstleneceğini vurguladı.

Bağımlılıkların, bireylerin ve toplumun geleceğini etkileyen önemli bir sorun olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Bu işbirliğiyle şehrimizde bağımlılıklarla mücadelede daha etkin çalışmalar yürüteceğiz. 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası'nda böyle anlamlı bir projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplumu bilinçlendirme, farkındalık oluşturma ve bağımlılığı önleme mücadelesi veren Yeşilay şube ve merkez çalışanları tüm gönüllülerin Yeşilay Haftası'nı kutluyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci de protokol ve yapılacak çalışmalar hakkında Vali Aksoy'a bilgi verdi.