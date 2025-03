Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ramazan boyunca yumurtada ve diğer gıda, et ve süt ürünlerinde bizim ihtiyacımızdan fazlası var. Dolayısıyla bunlarla ilgili herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değil. Dolayısıyla buna paralel olarak da fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz." dedi.

Yumaklı, Mahmudiye ilçesindeki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesi'nde yaptığı konuşmada, kanatlı sektörünün Türkiye için stratejik sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Söz konusu sektörün özellikle et ya da yumurta tüketiminde vatandaşların tüketim ağırlığı da düşünüldüğünde son derece önemli olduğunu belirten Yumaklı, yaklaşık 3 milyon kişinin geçimini bu sektörden sağladığını vurguladı.

Kanatlı sektörünün yaklaşık 5,5 milyar dolar ticaret hacminin olduğunu aktaran Yumaklı, "Türkiye olarak bizim kanatlı sektörümüz hem et üretimi için hem de yumurta üretimi için çok disiplinli bir sektör. Kapasitesinin yüzde 85-90'ını kullanıyor. Neredeyse kapasitesinin tamamını kullanıyor dediğimiz güçlü bir sektör." dedi.

- "Et ihracatında 5'inci, yumurta ihracatında ise 3'üncü sıradayız"

Bakan Yumaklı, Türkiye kanatlı sektörünün et üretiminde dünyada 9'uncu, yumurta üretiminde ise 10'uncu sırada yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak bunun ihracat tarafına baktığımızda et ihracatında 5'inci sıradayız. Yumurta ihracatında ise 3'üncü sıradayız. Bizim her konuda olduğu gibi yerli ve milli üretimi artırmak ve ithalat bağımlılığını sona erdirmekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Bakanlığımızın önemli AR-GE birimi Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğümüz şu anda içinde bulunduğumuz Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsünde de beyaz etle alakalı, bu ırkların geliştirilmesi ve ıslahıyla alakalı çalışmaları yürütüyor. Dünyada etçi ve yumurtacı tavuk üretimini yapabilen belli sayıda firmalar var. Dünyada bunu yapabilen 4 ülkeden birisiyiz. Elbette bu konuda geliştirme ihtiyacımız var. Türkiye'deki piyasayı yerli ve milli üretimle birlikte ithalatın daha az olduğu, bu geliştirilen materyallerin kullanıldığı bir ortama kavuşturacağız."

- "Beyaz et üretimiyle ilgili 17 ilimizi belirledik"

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde geliştirilen etçi ırkı tavuğa "Anadolu-T" adının verildiğini aktaran Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli ve milli üretimi artırmak ve piyasadaki oranını elbette ithalata oranla daha da geliştirmek üzere üretim planlamamızın en önemli başlıklarından birisi olan beyaz et üretimiyle ilgili de 17 ilimizi belirledik. Bu 17 ilimizde yatırım yapan firmalarımız hem kullanılmış olan sübvansiyonlu kredilerin içinde özellikle bu ırkların üretimini yaparlarsa yüzde 10'luk bir kredi faizi indirimini sağlamış olacaklar. Aynı zamanda sübvansiyonlu kredilerin bu bölgede yani 17 ilde üretim yapanlar için diğer bölgelere nazaran daha uygun şartlarda olacak."

Bakan Yumaklı, IPARD ve diğer kırsal kalkınma destekleri başta olmak üzere bu bölgelerde yapılan üretimin desteklenmesinin söz konusu olacağını bildirdi.

- "Potansiyelimizi yerli ve milli üretime evireceğiz"

Araştırma enstitüsünde iki yıl boyunca "Anadolu-T" markasının ve geliştirilen bu ırkın performansının takip edileceğini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu iki yıllık sürede halihazırda piyasa payı son derece düşük ancak o istediğimiz hedeflere bu süre sonunda ulaşmış olacak. Üretim planlamasının önemli olduğunu hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde hem de su ürünlerinde bizim Türkiye olarak bütün potansiyelimizi çok net bir şekilde kullanacağımızı, yerli ve milli üretime evireceğimizi her fırsatta söylüyoruz. Sadece bu konu değil aynı zamanda halihazırda devam eden 4. Tarım Orman Şurası'nda da yine başlıklarımızdan bir tanesi kanatlı üretimiyle ilgili. Yani hem et hem de yumurta üretimiyle ilgili bir başlık. Önümüzdeki dönemde kişisel kullanımların ya da et tüketim tercihlerinin beyaz etin tüketilmesine doğru kayacağı yönünde simülasyonların yapıldığını düşünürsek bizim buradaki çalışmalarımızın ülkemiz için, bu sektör için ne kadar önemli olduğunu da görmüş oluruz."