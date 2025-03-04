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        Eskişehir Valisi Aksoy, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gündüzalp Öğrenci Yurdu'ndaki iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:34
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        Eskişehir Valisi Aksoy, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı
        ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gündüzalp Öğrenci Yurdu'ndaki iftar programına katıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurttaki üniversitelilerle bir süre sohbet eden Aksoy, gençlerin gelecek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        Vali Aksoy, daha sonra yurt yemekhanesinde öğrencilerle iftar yaptı.

        Organizasyonda, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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