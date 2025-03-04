Eskişehir Valisi Aksoy, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı

Organizasyonda, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da yer aldı.

Vali Aksoy, daha sonra yurt yemekhanesinde öğrencilerle iftar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurttaki üniversitelilerle bir süre sohbet eden Aksoy, gençlerin gelecek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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