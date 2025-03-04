Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de iftar programında konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla el ele, omuz omuza vererek ülkemizi bir adım daha öteye götürmek için gayret sarf ediyor. AK Parti teşkilatları olarak vatandaşın içerisinden gelen bir parti olarak, hep birlikte bu gayretin, başarının, ulaşmaya çalıştığımız o hedeflerin peşinden koşuyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Yumaklı, Eskişehir'in gönüllerinde çok önemli ve özel bir yeri olduğunu söyledi.

Eskişehir'i tarımsal üretim itibarıyla en önemli yere getirmek için hep birlikte çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı, "Türkiye kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla el ele, omuz omuza vererek ülkemizi bir adım daha öteye götürmek için gayret sarf ediyor. AK Parti teşkilatları olarak vatandaşın içerisinden gelen bir parti olarak, hep birlikte bu gayretin, başarının, ulaşmaya çalıştığımız o hedeflerin peşinden koşuyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı, 2002'de başlayan Türkiye'nin değişim sürecinin 2025 yılında herkesin de takibiyle dünyanın değişimine damga vuracak bir noktaya geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin çevresinde ateş çemberinin olduğuna değinen Yumaklı, "Etrafımız ateş çemberi. Bu ateş çemberinde Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği Türkiye'yi sadece Türkiye sınırlarından ibaret olmadığını, Türkiye'nin mazlum ve mağdurların gözünün bir ucunun onlarda olduğu, bir imdat, medet, söz ve kelam beklediği bir ülke haline getirmiş oldu." diye konuştu.

Dünyanın 5'ten büyük olduğunun çok kuvvetlice haykırıldığı bu günlerde Gazze'de ve Filistin'in diğer şehirlerinde, Müslüman coğrafyanın neredeyse tamamında zulüm altında olan yerlerde, iftarını bir bardak su içirerek geçiren Müslümanlar olduğunu ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hepsinin bakışı Türkiye'ye, hepsinin gözünün bir ucu mutlaka Türkiye'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi getirdiği liderlik pozisyonunda dünyaya getireceği, vereceği etkiler. İnşallah hep beraber bütün mazlum coğrafyalara, mağdur coğrafyalara, Türkiye'nin bu geldiği noktanın da etkisiyle barışı, adaleti hep beraber getirmiş olacağız."