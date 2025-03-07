Tiyatro Anadolu'nun oyunlarının kostümlerini 21 yıldır aynı terzi dikiyor

ZEHRA ONGAN - Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Tiyatro Anadolu'da 21 yıldır terzi olarak çalışan Ürküş Aydın, sahne arkasındaki emeğiyle onlarca oyunun kostümüne imza attı.

Balkan göçmeni ailenin çocuğu olarak 1976'da dünyaya gelen Aydın, annesini örnek alarak henüz 5 yaşındayken dikiş dikmeye başladı.

Zamanla terzilik mesleğine ilgi duyan Aydın, annesinin desteğiyle lisede giyim bölümü okuyup kendini geliştirdi. Aydın, 2004 yılında Tiyatro Anadolu'nun terzi kadrosu için açılan sınavı kazanarak oyuncuların kostümlerini dikmeye başladı.

Oyun metinlerini okuyarak yönetmenle tasarımlar oluşturan Aydın, makası, iğnesi ve ipliğiyle tiyatro sahnesinin perde arkasında kostümleri ilmek ilmek işlemeye devam ediyor.

Bugüne kadar 50 oyun için 800 kostüm diken evli ve iki çocuk annesi Ürküş Aydın, AA muhabirine, tiyatroya ve mesleğine duyduğu sevgiyi anlattı.

Tiyatro Anadolu'da uzun yıllardır çalıştığını belirten Aydın, sahne arkasında sanatın içinde zanaatkarlığı gösterebilmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Aydın, her oyunun kendisine yeni bir heyecan kattığını ifade ederek "Bir projeye başladığımızda içimi coşku kaplıyor. Yönetmenle birlikte tasarım yapacak ve onu sahneye taşıyacaksak, sanki bir bebeğin doğuşu ve gelişmesi gibi hissediyorum. Her proje benim için bir evlat gibi." diye konuştu.

- "Kostümlerimi sahnede görmek farklı bir duygu"

Kostümleri sahnede, oyuncuların üzerinde görmenin kendisini derinden etkilediğini dile getiren Aydın, "Oyunları izlerken kostümlerimi sahnede görmek çok farklı bir duygu. O oyuna bir can damarı olmuş gibi hissediyorum. Bazen ağlıyorum. O sahnede canlanıyor ve ben de o hayata bir dokunuş yapmış gibi hissediyorum." diye konuştu.

Ürküş Aydın, kostüm tasarımında öncelikli olarak oyuncunun sahnedeki rahatlığını düşündüğünü aktardı.

Kostümlerin sahnede şık durmasına da özen gösterdiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"En önemlisi oyuncunun içinde rahat hissetmesi. Bu yüzden daha çok tiyatroya özgü tasarımlar yapıyoruz. Oyun metnini mutlaka okuyorum çünkü oyunun atmosferini ve karakterleri anlamadan tasarım yapmak mümkün değil. Yönetmen ile ortak karar vererek en uygun tasarımları oluşturuyoruz. Bazen sabaha kadar atölyede oluyoruz. İnsan mesleğini aşkla yaptığı zaman her şey çok güzel oluyor."