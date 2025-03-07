"Motiflerin Dili" sergisi Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde açıldı

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun'un da açılışına katıldığı sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Vatandaşlar tarafından getirilen envantere kayıtlı mühür, peşkir, fes takısı, para kesesi, çevre, krep, diz bağı gibi eserler üzerindeki motifler, Yurt'un rehberliğinde katılımcılara anlatıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Motiflerin Dili" adlı sergi Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı.

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