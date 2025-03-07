"Motiflerin Dili" sergisi Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde açıldı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Motiflerin Dili" adlı sergi Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Motiflerin Dili" adlı sergi Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı.
"Cumhuriyetin 102. yılında 102 Süreli Sergi" projesi kapsamında gerçekleştirilen sergi, Eti Arkeoloji Müzesi yöneticisi Emriye Yurt'un bilgilendirme konuşmasının ardından vali yardımcıları Hasan Çiçek ve Okan Leblebicier'in kurdele kesimiyle açıldı.
Vatandaşlar tarafından getirilen envantere kayıtlı mühür, peşkir, fes takısı, para kesesi, çevre, krep, diz bağı gibi eserler üzerindeki motifler, Yurt'un rehberliğinde katılımcılara anlatıldı.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun'un da açılışına katıldığı sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
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