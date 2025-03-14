Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Polis durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinden yapılan aramada bacaklarını sarılmış biçimde 413,95 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

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