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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:25
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla yürütülen çalışma başlattı.

        Polis durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinden yapılan aramada bacaklarını sarılmış biçimde 413,95 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında polisin yakaladığı 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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