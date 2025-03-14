Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi

        Eskişehir'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda, sağlık alanına uzun yıllar hizmet veren emekli hekimlere plaket takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi
        ABONE OL

        Eskişehir'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda, sağlık alanına uzun yıllar hizmet veren emekli hekimlere plaket takdim edildi.

        Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sağlık hizmetlerinin en önemli hizmetlerden biri olduğunu söyledi.

        "Sağlık hizmetine erişim, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren önemli mesafeler alarak bugünlere kadar geldi." diyen Aksoy, "Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin başlangıcından bugünlere kadar geldiğimizde tüm Türkiye'de olduğu gibi önemli mesafeler alındığını ve belirli verilerde Türkiye ortalamasının üzerinde olduğumuzu da gururla ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

        Vali Aksoy, Eskişehir'in çevre illere de sağlık hizmeti sunan bir il olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Eskişehir'in ağırlığını bu noktaya taşıyan, burada görev yapan hekimlerimiz çünkü hastaların hekim tercih etme hakkı var ve bu tercihte Eskişehir seçiliyorsa, burada doktorlarımızın üstün gayreti ve özverili çalışmaları oldukça önemli. Yakın bir tarihte Kovid-19 salgını yaşadık ve bu süreçte birçok meslek kuruluşunda mutlaka gayretler oldu ama sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleri her türlü takdirin üzerinde. Özellikle mesai kavramına bağlı kalmadan günlerce, haftalarca evinden uzak kalan sağlık çalışanlarımız, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sunulması için büyük bir özveriyle çalıştı. O süreçte görev yapan tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

        Açılış konuşmasının ardından Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan da bir konuşma yaptı.

        Etkinlik kapsamında, sağlık alanına uzun yıllar hizmet veren 18 emekli hekime plaket takdim edildi. Emekli hekimler, meslek hayatlarında edindikleri deneyimleri paylaşarak sağlık çatısı altında geçen yıllarını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Dönmez: Yapay zeka alanında çok iç açıcı bir durumda değiliz
        Dönmez: Yapay zeka alanında çok iç açıcı bir durumda değiliz
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Sümeyye Boyacı, Türkiye'yi Barcelona'da temsil edecek
        Sümeyye Boyacı, Türkiye'yi Barcelona'da temsil edecek
        Eskişehir'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 32 bin lira çıktı
        Eskişehir'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 32 bin lira çıktı
        Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden 32 bin lira çıktı
        Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden 32 bin lira çıktı
        İnşaat atıklarını arsaya dökenleri uyaran muhtar, saldırıya uğradı
        İnşaat atıklarını arsaya dökenleri uyaran muhtar, saldırıya uğradı