Eskişehir'de 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi

Eskişehir'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda, sağlık alanına uzun yıllar hizmet veren emekli hekimlere plaket takdim edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sağlık hizmetlerinin en önemli hizmetlerden biri olduğunu söyledi.

"Sağlık hizmetine erişim, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren önemli mesafeler alarak bugünlere kadar geldi." diyen Aksoy, "Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin başlangıcından bugünlere kadar geldiğimizde tüm Türkiye'de olduğu gibi önemli mesafeler alındığını ve belirli verilerde Türkiye ortalamasının üzerinde olduğumuzu da gururla ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Aksoy, Eskişehir'in çevre illere de sağlık hizmeti sunan bir il olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Eskişehir'in ağırlığını bu noktaya taşıyan, burada görev yapan hekimlerimiz çünkü hastaların hekim tercih etme hakkı var ve bu tercihte Eskişehir seçiliyorsa, burada doktorlarımızın üstün gayreti ve özverili çalışmaları oldukça önemli. Yakın bir tarihte Kovid-19 salgını yaşadık ve bu süreçte birçok meslek kuruluşunda mutlaka gayretler oldu ama sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleri her türlü takdirin üzerinde. Özellikle mesai kavramına bağlı kalmadan günlerce, haftalarca evinden uzak kalan sağlık çalışanlarımız, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sunulması için büyük bir özveriyle çalıştı. O süreçte görev yapan tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmasının ardından Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan da bir konuşma yaptı.

Etkinlik kapsamında, sağlık alanına uzun yıllar hizmet veren 18 emekli hekime plaket takdim edildi. Emekli hekimler, meslek hayatlarında edindikleri deneyimleri paylaşarak sağlık çatısı altında geçen yıllarını anlattı.