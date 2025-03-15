Eskişehir'de polisten sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı ziyareti

Ziyaretlerde, sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için önemli bir görev üstlendiği vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin sağlık kuruluşlarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarına teşekkür etti.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

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