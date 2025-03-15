Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de polisten sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı ziyareti

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de polisten sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı ziyareti
        ABONE OL

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin sağlık kuruluşlarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarına teşekkür etti.

        Ziyaretlerde, sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için önemli bir görev üstlendiği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        İmamoğlu ve Yavaş görüştü: Yol arkadaşıyız
        İmamoğlu ve Yavaş görüştü: Yol arkadaşıyız
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!

        Benzer Haberler

        Eskişehirli çizer 53 yılda 600'ü aşkın çizgi romanı okuyucularla buluşturdu
        Eskişehirli çizer 53 yılda 600'ü aşkın çizgi romanı okuyucularla buluşturdu
        Eskişehir'de 402 öğrenci ve 25 öğretmen siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Eskişehir'de 402 öğrenci ve 25 öğretmen siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Gelibolu'dan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Eskişehir'e getirildi
        Gelibolu'dan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Eskişehir'e getirildi
        Dönmez: Yapay zeka alanında çok iç açıcı bir durumda değiliz (2)
        Dönmez: Yapay zeka alanında çok iç açıcı bir durumda değiliz (2)
        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, Eskişehir'de yapay zeka...
        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, Eskişehir'de yapay zeka...
        Eskişehir'de 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi
        Eskişehir'de 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi