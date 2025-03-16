Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Eskişehir'de konuştu:

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Tarım ve hayvancılık, bizim milletimizin nitelikli gıda stratejisinin, milli güvenlik konseptine oturtulmuş yeni mesuliyet alanı olacak. Tarım ve hayvancılığı planlayacağız." dedi.

Partisinin Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Eskişehir 1. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Ağıralioğlu, iktidara geldikleri takdirde eğitim sisteminde birtakım değişikliklere gideceklerini söyledi.

Ağıralioğlu, partisinin tarım ve hayvancılık projelerine değinerek, şöyle konuştu:

"Biz Türkmen'iz, Anadolu'ya önümüze hayvanlarımızı katarak geldik. 1000 yıldır bu topraklarda ekiyoruz, biçiyoruz. Tarım ve hayvancılık, bizim milletimizin nitelikli gıda stratejisinin, milli güvenlik konseptine oturtulmuş yeni mesuliyet alanı olacak. Tarım ve hayvancılığı planlayacağız."

"Kendi topraklarımızda yemiş, büyümüş, beslenmiş, kendi topraklarımızda nitelikli gıda olarak sofralarımıza sunacağız." ifadesini kullanan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bütçe disiplinini sağlayacağız. Harcadığı her kuruşun hesabını verecek bir sistem kuracağız, belediyeler dahil. Harcamaların önündeki teftişte siyaset ağırlığını, gölgesini kaldıracağız. Teftiş kurullarını yeniden aktif hale getirecek, memleketteki her harcamanın arkasında hesap soran bir devlet aklı inşa edeceğiz."

Anahtar Parti Eskişehir Kurucu İl Başkanı Çağlar Ölce'nin de katılımcılara hitap ettiği program, Ağıralioğlu'na tablo hediye edilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Eskişehir Kanlıpınar Şehitliği'ni de ziyaret eden Ağıralioğlu, partisinin Çamlıca Mahallesi'ndeki il ve Tepebaşı ilçe başkanlıklarının açılışına katılıp kentteki bir davet salonunda partililerle iftar yaptı.