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        AK Parti İl Başkanlığı iftarda şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında parti üyeleri ve şehit yakınları ile gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:06
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        AK Parti İl Başkanlığı iftarda şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında parti üyeleri ve şehit yakınları ile gazilerle bir araya geldi.

        Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen programda davetliler ile teşkilat mensupları iftar yaptı.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberliği derinden hissettirdiğini belirterek, şunları söyledi:

        "Ramazan ayı bizim için bereket, paylaşma ayıdır. Bu amaçla bu organizasyonu yapan tüm arkadaşlara, bu organizasyon için zahmete giren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah iyiliklerini ve yardımlarını kabul etsin. Biz, Eskişehir adına çok mutluyuz. Eskişehir bundan sonra çok daha güzel olacak. Bu birlik beraberliği görmek, bu kalabalığı görmek, bu kalabalık içerisinde hepinizden, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın selamıyla diyorum ki dualarınızı bizden esirgemeyin. Sizlerin desteğiyle biz inşallah özelde Eskişehir'e genelde Türkiye'ye ve kendi coğrafyamıza sahip çıkacak ve bu coğrafyaya sahip çıkarken doğruyu, iyiliği, güzelliği ve çıkarsızlığı gösteren bir politika güdeceğiz. Ramazan Bayramınız şimdiden mübarek olsun, Rabbim en güzel zamanda bayrama kavuşmayı nasip etsin."

        AK Parti İl Başkanı Gürkan Albayrak ise 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde şehit yakınları ile gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Etkinlik, müzik dinletisinin ardından sona erdi.

        Programa AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Ali Çil, il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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