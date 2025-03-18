Sivrihisar Devlet Hastanesi hizmete açılacak

Sivrihisar Devlet Hastanesi, 24 Mart'ta hizmet vermeye başlayacak.

Toplam 12 bin 428 metrekare kapalı alana sahip hastanede 12 poliklinik, 2 diş polikliniği, 1 fizik tedavi ünitesi, 2 travay, doğum ve lohusa odası, 10 yataklı palyatif bakım ünitesi ve 36 yataklı servis odası ve 81 araç kapasiteli açık otopark yer alıyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaptığı açıklamada, hastanenin bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla hizmete sunulacağını bildirdi

Bildirici, hastanenin hasta ve hasta yakınlarının konforunu ön planda tutan nitelikli odalarla tasarlandığını belirterek, "Tüm hasta odalarında lavabo bulunmakta olup, sağlık hizmetlerinde yüksek standartlar esas alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Hastanenin açılmasıyla bölgedeki sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını vurgulayan Bildirici, hastanenin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.