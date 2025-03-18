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        Eskişehir'de şehit aileleri ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi

        Eskişehir'de, 4 şehit ailesi ile 3 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:01
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        Eskişehir'de şehit aileleri ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi
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        Eskişehir'de, 4 şehit ailesi ile 3 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

        Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Tevcih Töreni'nde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, takdim edilecek madalyaların millete yapılmış olan fedakarlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesi olduğunu söyledi.

        Şehit aileleri ile gazi çocukları ve torunlarının, madalyayı seneler boyu bir şeref nişanesi olarak saklayıp gelecek nesillere aktaracağını belirten Aksoy, şunları anlattı:

        "Madalya ve beratlar elbette sizin fedakarlığınızın karşılığı olamaz. Hür ve bağımsız milletimiz onuruyla şerefiyle hayatını sürdürüyorsa şüphesiz bunda en büyük pay şehitlerimiz ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım, göğüslerini vatanı için siper etmiş evlatlarımıza olan minnet borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Devletimiz, şehit yakınlarımız ve gazilerimizin huzuru ve mutluluğu için her daim gayret göstermektedir. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için sizlerin ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarına, sıkıntılarına çözüm bulmak için sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz."

        Törende şehit ve gaziler için İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edildi. Daha sonra devlet övünç madalyası ve beratı takdim edilecek olan şehit ve gazilerin öz geçmişleri okundu.

        Vali Aksoy, şehitler Mevlüt Kahveci, Abdülkadir Fidan, Tarık Tarcan ve Oğuzhan Arduç'un yakınları ile gaziler Hüseyin Çarkcı, Hasan Alpak ve Mustafa Demirhan'a madalya ve beratlarını takdim etti.

        Törene, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ile diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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