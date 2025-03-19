Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Osmangazi Ortaokuluna ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu, Osmangazi Ortaokulunun yapımına Milli Eğitim Müdürlüğünce başlanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:18 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Osmangazi Ortaokuluna ilişkin açıklama
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu, Osmangazi Ortaokulunun yapımına Milli Eğitim Müdürlüğünce başlanacağını bildirdi.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Büyükşehir ve Odunpazarı belediyelerinin açtığı dava nedeniyle yapımına başlayamadığımız Osmangazi Ortaokulunda sulh sağlandı.

        En kısa sürede okulumuzun yapımına Milli Eğitim Müdürlüğümüzce başlanacak inşallah. Yavrularımıza ve bölge sakini hemşehrilerimize müjdeli haberi vermek istedim. Neymiş, Hakk'tan, halktan, doğrudan yana mücadele veren kazanırmış. Öte yandan tüm siyasi ve bürokratik kademelerdeki kentimizin kıymetli icraat önderlerine de bir kez daha seslenmek isterim; konu Eskişehir'e hizmetse taşın altına herkes elini koymalı. Birbirimize engel değil destek olmalıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Eskişehir'de "Ölümsüz Karelerle Çanakkale Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Eskişehir'de şehit aileleri ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı v...
        Eskişehir'de şehit aileleri ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı v...
        Sivrihisar'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Sivrihisar'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Sivrihisar Devlet Hastanesi hizmete açılacak
        Sivrihisar Devlet Hastanesi hizmete açılacak
        Eskişehir'de 5. Uluslararası Piyano Günleri 22 Mart'ta başlayacak
        Eskişehir'de 5. Uluslararası Piyano Günleri 22 Mart'ta başlayacak
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü