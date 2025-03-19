AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Osmangazi Ortaokuluna ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu, Osmangazi Ortaokulunun yapımına Milli Eğitim Müdürlüğünce başlanacağını bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir ve Odunpazarı belediyelerinin açtığı dava nedeniyle yapımına başlayamadığımız Osmangazi Ortaokulunda sulh sağlandı.

En kısa sürede okulumuzun yapımına Milli Eğitim Müdürlüğümüzce başlanacak inşallah. Yavrularımıza ve bölge sakini hemşehrilerimize müjdeli haberi vermek istedim. Neymiş, Hakk'tan, halktan, doğrudan yana mücadele veren kazanırmış. Öte yandan tüm siyasi ve bürokratik kademelerdeki kentimizin kıymetli icraat önderlerine de bir kez daha seslenmek isterim; konu Eskişehir'e hizmetse taşın altına herkes elini koymalı. Birbirimize engel değil destek olmalıyız."