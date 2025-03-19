Eskişehir Valisi Aksoy şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Eskişehir Öğretmen Evi'ndeki iftar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Hüseyin Aksoy, şehit aileleri ve gazilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şehitlerin ortaya koyduğu mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti'ne zemin hazırladığını anlattı.

Cumhuriyet'in yeni yüzyılda yeni hedeflere emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Kurtuluş mücadelesi sırasında, sonrasında ve terörle mücadelede birçok şehit verdik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu bayrak altında özgürce yaşayabiliyorsak bunu onlara borçluyuz. Bu anlamlı akşamda, ramazanın birleştirici özelliğiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimi ifade ediyorum."

Program, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından yapılan yemek duasının ardından sona erdi.