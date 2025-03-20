Sivrihisar'daki Ak Camii'de teravih namazı hatimle kılınıyor
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Ak Camii'de teravih namazları hatim eşliğinde kılınıyor.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Ak Camii'de teravih namazları hatim eşliğinde kılınıyor.
Cami, ibadete açıldığı 1994 yılından bu yana ilçenin hatim eşliğinde teravih namazı kılınan tek camisi olma özelliğini taşıyor.
Demirci Mahallesi'nde bulunan camide hatimle kılınan teravih namazının ardından vatandaşlara ikramlarda da bulunuluyor.
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