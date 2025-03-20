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        Sivrihisar'daki Ak Camii'de teravih namazı hatimle kılınıyor

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Ak Camii'de teravih namazları hatim eşliğinde kılınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:39
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        Sivrihisar'daki Ak Camii'de teravih namazı hatimle kılınıyor
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Ak Camii'de teravih namazları hatim eşliğinde kılınıyor.

        Cami, ibadete açıldığı 1994 yılından bu yana ilçenin hatim eşliğinde teravih namazı kılınan tek camisi olma özelliğini taşıyor.

        Demirci Mahallesi'nde bulunan camide hatimle kılınan teravih namazının ardından vatandaşlara ikramlarda da bulunuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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