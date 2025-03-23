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        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 15:35 Güncelleme: 23.03.2025 - 15:35
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        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu soruşturmada çıkar amaçlı bir organize suç örgütünün varlığına dair bulgular tespit edildiğini belirtti.

        Açıklamasında, çıkar amaçlı suç örgütü yapısı ve faaliyetleri şüphesinin bir dizi delillerle ortaya konulduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Suçtan gelir elde eden çıkar amaçlı suç örgütünün 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet alma ve rüşvet verme', 'irtikap', 'suçtan elde edilen geliri naylon faturalar ve paravan şirketler üzerinden aklama' ile 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık' gibi suçları işlediğine yönelik ciddi bulgular, deyim yerindeyse 'ete kemiğe' bürünmüştür. Yine bu örgütün 'suç gelirlerini örgütün amaçları doğrultusunda kullanma', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'KVKK’ya aykırı olarak kullanma ve yayma', 'sebepsiz zenginleşme ile kaynağı belli olmayan mal edinip Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etme' gibi eylemlere karıştığına yönelik ciddi suçlamalar bulunmaktadır."

        Milletvekili Hatipoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ve vergi denetim raporu gibi maddi deliller ile bunları teyit eden tapu kayıtları, HTS ve baz çakıştırmaları soruşturmanın esasını oluşturmuş, toplam 25’e varan tanık ifadeleri ise suç örgütü üyeleri arasındaki ilişkilerinin anlamlandırıldığı savcılıkça iddia edilmektedir. Soruşturma gizli tanık ifadelerine dayandırılmamış, toplam 25’i bulan tanıklardan yalnızca birkaçının gizli tanık niteliğinde olduğu, tüm tanıklarının tamamına yakınının örgüt yöneticilerine çok yakın İBB çalışanları veya bu kimselerle yakın ilişki içerisindeki kimseler oldukları yine savcılık tarafından dosyaya konulmuştur."

        Şu ana kadar hiçbir CHP yöneticisinden diploma konusunda "Sahtekarlık yapılmamıştır" açıklaması duymadıklarını belirten Hatipoğlu, "Yine bir tane 'İstanbul'da yolsuzluk olmamıştır' açıklaması duyan oldu mu? Sadece ne duyuyoruz? 'Sokağa çıkın.' Son sözüm sevgili gençler sizlere, sokakta devletle karşı karşıya gelmenizden kim ya da kimler fayda görüyor? Bunu tartmanızı, düşünmenizi rica ederim. Yarın vicdanen rahatsız olacağınız, kendinizi kullanılmış hissedeceğiniz durumlara düşmeyin isterim. Yakın zamanda durum çok net şekilde ortaya dökülecek. Hiç merak etmeyin." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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