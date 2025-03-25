Eskişehir'de ilkokul öğrencileri hazırladıkları kostümlerle Orman Haftası'nı kutladı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nda Orman Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hafta çerçevesinde Okul Müdürü Muhammed Bayır'ın desteği ve koordinatör öğretmenler Gülay Kutlu ve Oya Erşen'in rehberliğinde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na (TÜRÇEV) bağlı yürütülen "Okullarda Orman Programı" kapsamında öğrenci ve öğretmenler kutlama programı hazırladı.

Program kapsamında her öğrenci farklı bir ağacı temsilen yaptığı kostümü giydi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler orman temalı şiirler okudu, şarkılar eşliğinde gösteri sundu.

Öğrenciler, etkinlik için özel olarak hazırlanan kostümleriyle doğanın önemini vurguladı.

Öğrencilerin gösterisi aileleri ve öğretmenleri tarafından ilgi gördü.