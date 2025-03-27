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        Eskişehir'de Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi

        Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:49 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:53
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        Eskişehir'de Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi
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        Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerde, "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" teması çerçevesinde çeşitli atölyeler düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Sıfır Atık Projesi'nin 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldığını ve 2018'de Eskişehir'in pilot illerden biri olarak projeye dahil edildiğini belirtti.

        Eskişehir'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çelik, "Sıfır Atık Projesi kapsamında son 7 yılda 312 bin 641 ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bunların 150 bin 312 tonu kağıt, 77 bin 599 tonu metal, 43 bin 666 tonu plastik ve 40 bin 76 tonu cam atıklardan oluşuyor. Ayrıca 988 ton atık yağ ve atık pil uygun şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı." ifadelerini kullandı.

        Geri kazanılan atıkların önemli ölçüde tasarruf sağladığını vurgulayan Çelik, "Bu sayede 919 milyon kilovatsaat elektrik enerjisinden, 4 milyon 208 bin metreküp sudan, 670 bin 692 varil petrolden tasarruf edildi. Kağıt atıklarının geri kazanımıyla 2 milyon 557 bin ağacın kesilmesi önlendi." değerlendirmesinde bulundu.

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