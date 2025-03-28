Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Ramazan Bayramı mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ünlüce, mesajında, ramazan ayının dayanışma ruhunu şehrin her köşesine yaymak için çalıştıklarını bildirdi.

Ramazan ayını uğurlarken, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ünlüce, şunları kaydetti:

"Ramazan paylaşmaktır diyerek bu güzel manevi iklimde birbirimize güç verdik. Belediyemiz imkanları ve hayırsever hemşerilerimizin değerli katkılarıyla aşevi, kent lokantası, askıda yemek uygulaması sosyal kart ve gıda kolisi desteklerimizle şehrimizde kimsenin yatağa aç girmemesi için çalıştık. İftar sofralarımızı 12 kırsal ilçemizde kurarak güzellikleri çoğalttık. Dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Eskişehir, şehrin her noktasında paylaşmanın, kardeşliğin en güzel örneklerini vererek yüklerimizi ısıttı. Bu düşüncelerle bayramın hepimizin hanelerine bolluk, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ederim. İslam aleminin ve yurttaşlarımızın Ramazan Bayramlarını tüm kalbimle kutlarım. Bayramımız mübarek olsun."