AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörünün simgesi olduğunu kaydetti.

Ramazan Bayramı'nın umutları tazelediğini ve gönüllere huzur verdiğini ifade eden Albayrak, şunları bildirdi:

"Ömrümüzden bir ramazan ayı daha geçti. Yüreklerimizde bu mübarek ayı yolcu etmenin hüznünü yaşıyor olsak da bayrama kavuşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu kutlu günler, aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendirirken, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilememize vesile olmaktadır. Bayram vesilesiyle, geçmişten geleceğe uzanan köklü mirasımıza sahip çıkarak, el birliğiyle daha huzurlu, daha güçlü ve daha güzel bir Eskişehir inşa etme hedefimizi pekiştiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili hemşerilerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İnşallah bu bayramın özellikle Müslüman coğrafyasında yaşanan katliamların son bulmasına vesile olmasını ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve bereket getirmesini diliyorum."