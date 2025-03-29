Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Kısa süre etkili olan doluyla sokaklar ve araziler beyaza büründü.
Dolu nedeniyle Ankara-Eskişehir kara yolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Polis ve jandarma ekipleri, yolda önlem alırken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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