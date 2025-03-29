Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kısa süre etkili olan doluyla sokaklar ve araziler beyaza büründü.

Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.