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        Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:26
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        Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı.

        Kısa süre etkili olan doluyla sokaklar ve araziler beyaza büründü.

        Dolu nedeniyle Ankara-Eskişehir kara yolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Polis ve jandarma ekipleri, yolda önlem alırken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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