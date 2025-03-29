AK Parti'li Ayşen Gürcan'dan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, Ramazan Bayramı'nın huzur, sağlık ve mutlulukla geçmesini diledi.

Bayramın Eskişehir'e ve İslam alemine barış ve mutluluk getirmesini temenni eden Gürcan, şunları kaydetti:

"Bayramlar birlik ve dayanışmanın pekiştiği özel zamanlardır. Bayramlar, gönüllerimizin bir araya geldiği, sevgi ve kardeşlik bağlarımızın güçlendiği müstesna günlerdir. Hep birlikte hoşgörü ve yardımlaşma ile daha güçlü bir toplum olma yolunda ilerleyelim. Bu bayramda sevdiklerinizle birlikte güzel anlar yaşamanızı temenni ediyor, gönlünüzdeki güzelliklerin daima sizinle olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun."