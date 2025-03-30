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        Eskişehir'de bayramın ilk günü şehitlikler ziyaret edildi

        Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlikler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:48
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        Eskişehir'de bayramın ilk günü şehitlikler ziyaret edildi
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        Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlikler ziyaret edildi.

        Eskişehir Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların başında dua edip hatıra defterini doldurdu.

        Şehit yakını Doğan Aksoy, AA muhabirine, 1 sene önce şehit olan yeğenini bayramda yalnız bırakmak istemediğini söyledi.

        Aksoy, hem hüzünlü hem de gururlu olduğunu belirterek, "Her iki duygu da bir arada. Vatan için şehit olanlar bizim için sonsuza kadar yaşayacak. Buradaki tüm şehitlere Allah rahmet eylesin. Sadece vatan ve toprak uğruna canlarını feda ettiler. Bizim de onlara borcumuz dua etmek." dedi.

        Hasan Basri Gedik de şehit olan amcasının kabrini ziyaret etmek için İstanbul'dan geldiklerini anlatarak, buradaki tüm kabirleri ziyaret edeceklerini söyledi.

        Amcası şehit olduğu için onun ismini taşıdığını dile getiren Gedik, "Bu çok farklı bir duygu. Hem onun ismini taşımak hem de kabrine gelmek tarif edilemez bir duygu. Dua ettik, daha sonra mezarını temizleyecğiz. Hatıra defterini dolduracağız. Gün boyu buradayız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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