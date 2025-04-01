Resim yeteneği otizmli Eren'in yaşama sevinci oldu

YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de yaşayan 21 yaşındaki otizmli Eren Bulur, 2 yıl önce başladığı resim sanatında kendisini ifade etme imkanı bularak, birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.

Doğumunun ardından konuşamayan Bulur'a, 3 yaşında ailesi tarafından götürüldüğü hastanede otizm teşhisi konuldu.

Eren Bulur, Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenim gördüğü yıllarda derslerinde resme ilgi duydu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Canser Kuşat Lanpir'in ilgi ve desteğiyle kara kalem ve akrilik boya çalışmalarına başlayan Bulur, zamanla kendisini geliştirdi. Bulur'un resimdeki yeteneğiyle ortaya koyduğu farklı eserler, okul sergilerinde yer aldı.

Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulundan mezun olan Bulur'un resimle bağı ise Halk Eğitimi Merkezi'nde başladığı resim kursuyla devam ediyor.

Tuvallere birbirinden ilgi çekici renk ve desenlerle resimler çizen Bulur'un tabloları görenlerin beğenisini kazanıyor.

Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulunda görevli olan Bulur'un görsel sanatlar öğretmeni Canser Kuşat Lanpir, AA muhabirine, Eren'in sanata karşı çok ilgili olduğunu söyledi.

Lanpir, Eren'in boyama dışında kara kalem çalışmayı da çok sevdiğini dile getirerek, "Genelde canlı renkleri tercih eder. Resimdeki renk sınırlarını çok dikkatli çalışıyor. Kontrollü çalışmayı tercih ediyor. Eren'in resimlerine daha önceki okul sergilerimizde yer vermiştik. Mezun öğrencimiz olduğu için şimdi de bütün sergilerde çalışmalarına yer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sistematik çalışır. Takıldığı bir konuyu gerçekten derinlemesine inceler. Her ayrıntısını düşünerek çizer. Boyaması kadar çizimi de çok iyi. Renk seçimleri çok iyi. Benimle çalışırken daha çok çizim konusunda aktifti. Mesela bir otobüs çizecekse o otobüsün plakasından içindeki lambalarından farlarına kadar tüm ayrıntılarını çizer. Hangi konuya odaklanırsa o konuda derinlemesine araştırma yapıyor ve çizimlerini o şekilde tasarlıyor."

Eren'in resim çizerken ayrıntıları çok sevdiğini belirten Lanpir, şöyle konuştu:

Eren'le iki yıl çalıştıktan sonra okuldan mezun olduğunu kaydeden Lanpir, birlikte güzel ürünler çıkarttıklarını ifade etti.

Eren'i yeteneğinden dolayı okuldan mezun olduktan sonra bırakmadıklarını anlatan Lanpir, "Halk Eğitimi Merkezi resim kursu bünyesinde burada sanat eğitimlerine devam ediyor. Sanat eğitimi yaşam boyu devam eden bir eğitim. Sanatsal çalışmalarını burada farklı malzemeler, farklı teknikler uygulayarak devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Resim yapmanın Eren için yaşama sevinci olduğuna dikkati çeken Lanpir, "Gerçekten iyi hissediyor. Resimde kendisini ifade ettiğini düşünüyorum. Çıkan ürünleri de çalışmaları da gerçekten çok etkili ve güzel. Onları yapınca da çok mutlu oluyorum." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi resim kursu öğretmeni Özlem Yeşilçam da Eren'le mezun olduğu okulda bir araya gelerek bir ay önce çalışmaya başladıklarını söyledi.

Şimdilerde tuval üzerine akrilik boya yaptıklarını bildiren Yeşilçam, "Eren çok titiz çalışmayı seviyor. Renkleri canlı kullanıyor. Kursumuza tüm istek ve azmimizle devam edeceğiz." diye konuştu.