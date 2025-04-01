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        Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:05 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:33
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        Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlandı
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        Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İnönü Kaymakamı Ahmet Yıldız, törende, 2. İnönü Zaferi'nin Türk milletinin istiklaline ve istikbaline olan sarsılmaz inancın bir nişanesi olduğunu söyledi.

        Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın 1921 sabahı Genelkurmay Başkanlığına çektiği telgrafla zaferi müjdelediğini aktaran Yıldız, "2. İnönü Zaferi Anadolu Türk halkını cesaretlendirerek büyük bir heyecan ve güç kazandırdı. Anadolu'nun her yerinde bütün millet zaferini kutlamaya başladı. 2. İnönü Zaferi milli hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveni ve bağlılığı sağlayan düşmanın ilerlemesini durduran bir güç olmuştur." diye konuştu.

        İnönü ailesi adına konuşan İsmet İnönü'nün torunu ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ise şanlı Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinden sonra yıllardır süren geri gidişe 104 yıl önce ilk defa bu topraklarda son verildiğini anımsattı.

        "Yeni kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli ordusuyla başında en büyük komutanı Mustafa Kemal yanında en yakın silah ve dava arkadaşı İsmet Paşa ve onlarla birlikte savaşan bu toprakların insanları bir büyük zafere imza attılar." diyen Bilgehan, şunları kaydetti:

        "Biz bugün burada her yıl olduğu gibi toplanıyoruz. Biz her defasında bu gururu, bu büyük zaferin şerefini birlikte taşıyoruz. Makus talih burada yenilmiş ama ondan sonra o mücadele devam etmiş, o mücadeleyi bugün yeni kuşaklarımız devam ettiriyorlar. Eski kuşaklarımızı şanla, şerefle hatırlayarak kahramanlarımızı anarak, şehitlerimize rahmet okuyarak bugün her iki bayramımızı da birlikte kutluyoruz."

        Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Muhabere Binbaşı Kamil Tunalı'nın da katılımcılara hitap ettiği programda, bir öğrenci günün anlam ve önemine dair şiir okudu.

        Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, gaziler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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