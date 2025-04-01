Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İnönü Kaymakamı Ahmet Yıldız, törende, 2. İnönü Zaferi'nin Türk milletinin istiklaline ve istikbaline olan sarsılmaz inancın bir nişanesi olduğunu söyledi.

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın 1921 sabahı Genelkurmay Başkanlığına çektiği telgrafla zaferi müjdelediğini aktaran Yıldız, "2. İnönü Zaferi Anadolu Türk halkını cesaretlendirerek büyük bir heyecan ve güç kazandırdı. Anadolu'nun her yerinde bütün millet zaferini kutlamaya başladı. 2. İnönü Zaferi milli hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveni ve bağlılığı sağlayan düşmanın ilerlemesini durduran bir güç olmuştur." diye konuştu.

İnönü ailesi adına konuşan İsmet İnönü'nün torunu ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ise şanlı Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinden sonra yıllardır süren geri gidişe 104 yıl önce ilk defa bu topraklarda son verildiğini anımsattı.