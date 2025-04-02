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        ETO Başkanı Metin Güler'den "boykot" çağrılarına ilişkin açıklama:

        Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, sağduyuyla hareket etmenin, ülkenin ekonomisinin yıpranmasını önlemenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:56 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:56
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        ETO Başkanı Metin Güler'den "boykot" çağrılarına ilişkin açıklama:
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        Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, sağduyuyla hareket etmenin, ülkenin ekonomisinin yıpranmasını önlemenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu bildirdi.

        Güler, yaptığı yazılı açıklamada, demokrasinin en güzel yanlarından birinin vatandaşların düşüncelerini bir başkasına zarar vermeden dile getirebilmesi olduğunu vurguladı.

        Yaşanan gelişmelerin üreten, vergisini veren, istihdam sağlayan, ülkeye ve Eskişehir'e hizmet eden tüccarı, esnafı ve sanayicileri zor durumda bıraktığını belirten Güler, şunları kaydetti:

        "Esnafı da memuru da tüccarı da öğrencisi de emeklisi de sanayicisi de bu ülkenin ve bu şehrin insanıdır. Esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz şehrimizin ve Türkiye'nin geleceği için emek vermekte ve çalışmaktadır. Dolayısıyla sağduyuyla hareket etmek, ülkemiz ekonomisinin yıpranmasına engel olmak, herkesin ortak sorumluluğu olmalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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