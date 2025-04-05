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        Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü

        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:32
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        Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü
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        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.

        Kentin en önemli su kaynağı ve simgesi Porsuk Çayı'nda görülen balık ölümleri, endişeye neden oldu.

        Çayın İstikbal ve Hoşnudiye mahallelerinden geçen bölümlerinde yüzeydeki ölü balıklar kıyıya vurdu.

        Yetkililer, ölümlerin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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