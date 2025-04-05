Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü

Kentin en önemli su kaynağı ve simgesi Porsuk Çayı'nda görülen balık ölümleri, endişeye neden oldu.

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