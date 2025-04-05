Sivrihisar'da denetim yapan trafik ekipleri ziyaret edildi

Sivrihisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Engin Ayvaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ilçedeki trafik noktalarında denetim yapan ekipleri ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Ayvaz, "gece gündüz" demeden özveriyle çalışan trafik ekiplerine teşekkür edip, çeşitli ikramlarda bulundu.

Sivrihisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, ilçede görev yapan jandarma ve polis ekiplerine ziyarette bulundu.

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