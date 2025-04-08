AK Parti'li Albayrak, doğum yardımı başvurularının alınmaya başladığını duyurdu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yardımı başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını bildirdi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hükümetin aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Uygulama kapsamında 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için ailelere destek verileceğini kaydeden Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira ödeme yapılacak. Bu uygulamayla, 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500 lira, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."