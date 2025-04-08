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        Eskişehir'de jandarma şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti

        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından şehit aileleri ve gazilere ziyarette bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:57 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:00
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        Eskişehir'de jandarma şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
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        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından şehit aileleri ve gazilere ziyarette bulunuldu.

        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Mart-1 Nisan tarihlerinde jandarma mensubu 80 şehit ailesinden 53'ü ve 57 gazi ailesinden 39'u İl Jandarma Komutanlığında görevli 196 personel tarafından ziyaret edildi.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir de şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Jandarma ekipleri, müsait olmadıkları için ziyaret edilemeyen 27 şehit ailesi ile 18 gazi ailesiyle telefonla görüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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