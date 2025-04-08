Eskişehir'de bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen firari hükümlü yakalandı

Ekiplerce yapılan sorgulamada, şüphelinin "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "hükümlünün kaçması suçları"ndan kesinleşmiş 20 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ekiplerce takip edilen şüpheli yine aynı ilçedeki bir tarlada sulama motorundan akaryakıt çalarken suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

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