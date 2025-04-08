Eskişehir'de bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli ile olayda kullanılan araç tespit edildi.
Ekiplerce takip edilen şüpheli yine aynı ilçedeki bir tarlada sulama motorundan akaryakıt çalarken suçüstü yakalandı.
Şüphelinin evden çaldığı malzemeler ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.
Ekiplerce yapılan sorgulamada, şüphelinin "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "hükümlünün kaçması suçları"ndan kesinleşmiş 20 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan hükümlü, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hükümlü, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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