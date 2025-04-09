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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:39
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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
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        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

        Büyükşehir Belediyesince başlatılan dip temizliği çalışması kapsamında su seviyesinin azaltıldığı Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı yakınlarında suda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı su altı arama ve kurtarma görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

        AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin 20 yaşındaki Muhsin Emin Erbaş'a ait olduğu belirlendi.

        Erbaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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