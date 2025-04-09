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        Eskişehir'de tramvayın temizlik aracıyla çarpışması sonucu seferler aksadı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tramvayın belediyeye ait temizlik aracıyla çarpışması sonucu bazı seferlerde aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 23:02 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:07
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        Eskişehir'de tramvayın temizlik aracıyla çarpışması sonucu seferler aksadı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tramvayın belediyeye ait temizlik aracıyla çarpışması sonucu bazı seferlerde aksama yaşandı.

        OGÜ-Çankaya ring hattı seferini yapan vatman M.S.Ü. kontrolündeki tramvay, Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önünde manevra yapan İ.D. idaresindeki Odunpazarı Belediyesine ait 26 AEL 516 plakalı temizlik aracıyla çarpıştı.

        Kazada tramvayda hasar meydana gelirken hat üzerindeki işletim durdu.

        Tramvaydaki yolcular ise devreye alınan acil durum otobüsleri ile yolculuklarına devam etti.

        Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) ekiplerinin tramvay yolundaki çalışmalarının ardından yaklaşık 45 dakika aksayan seferler normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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