Eskişehir'in "Amazon kadınları" Birleşik Arap Emirlikleri'nde kürek çekecek

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de 2019 yılında 16 kadın tarafından kurulan Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı, 11 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah Uluslararası Deniz Sporları Kulübünce düzenlenecek şampiyonada kürek çekip, ilk yurt dışı deneyimlerinde birinci olmak için yarışacak.

Ev kadınları, öğretmenler, akademisyenler, mühendisler, diş hekimleri ve sanat yönetmenleri gibi farklı meslek gruplarından kadınların oluşturduğu dragon bot takımı, yıllar içinde büyüyerek 52 kişilik gönüllü ekip haline geldi. Yarışmalarda giydikleri kostümleri kendileri tasarlayıp, diken takım üyeleri, bugüne kadar Türkiye'nin pek çok kentinde düzenlenen dragon yarışlarına katılarak çeşitli dereceler elde etti.

Uluslararası Dragon Bot Federasyonunun daveti üzerine "Amazonlar", 1500'den fazla sporcunun katılımıyla 11-13 Nisan'da Sharjah'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek MENA Kulüp Ekibi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Yurt dışında ilk kez turnuvaya katılacak Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı, elde edecekleri başarıyla Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Takımın kurucu başkanı Özlem Kanat Örneksoy, AA muhabirine, gerçekleştirdikleri örnek çalışmalar sayesinde Türkiye'de özel dragon yarışmalarında kadın kategorisi açılmasına öncülük ettiklerini söyledi. Önceden katıldıkları özel dragon yarışmalarında tek kadın takımı olduklarını belirten Örneksoy, şöyle konuştu: "Kadının yerini güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği için 5 yıldır kürek çektik. Bu amacımıza bu sene itibarıyla ulaştık. Türkiye'deki özel dragon yarışmalarında kadın kategorisi açtırmayı başardık. Türkiye'deki birçok şehirde düzenlenen dragon yarışmalarında kadın kategorileri bizden ilham alınarak açıldı." - "Yarışmaya 16 kişilik ekiple gidiyoruz" Örneksoy, Uluslararası Dragon Federasyonunun davetinden duydukları mutluluğu aktardı. Daha önce maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamadıklarını şampiyonada boy göstermekten memnun olduklarını anlatan Örneksoy, "Organizasyonu yapan kişiler destek oldu. Biz de varımızı yoğumuzu birleştirerek Sharjah'taki yarışmaya biletlerimizi aldık. Yarışmaya 16 kişilik ekiple gidiyoruz. Tüm cesaretimizle, kalbimizle, ülkemizi temsil etmek için hazırız. Uluslararası yarışlara katılacak ilk Türk kadın takım olarak hepimiz çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.