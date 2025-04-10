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        Eskişehir'in "Amazon kadınları" Birleşik Arap Emirlikleri'nde kürek çekecek

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de 2019 yılında 16 kadın tarafından kurulan Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı, 11 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah Uluslararası Deniz Sporları Kulübünce düzenlenecek şampiyonada kürek çekip, ilk yurt dışı deneyimlerinde birinci olmak için yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:36
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        Eskişehir'in "Amazon kadınları" Birleşik Arap Emirlikleri'nde kürek çekecek
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        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de 2019 yılında 16 kadın tarafından kurulan Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı, 11 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah Uluslararası Deniz Sporları Kulübünce düzenlenecek şampiyonada kürek çekip, ilk yurt dışı deneyimlerinde birinci olmak için yarışacak.

        Ev kadınları, öğretmenler, akademisyenler, mühendisler, diş hekimleri ve sanat yönetmenleri gibi farklı meslek gruplarından kadınların oluşturduğu dragon bot takımı, yıllar içinde büyüyerek 52 kişilik gönüllü ekip haline geldi. Yarışmalarda giydikleri kostümleri kendileri tasarlayıp, diken takım üyeleri, bugüne kadar Türkiye'nin pek çok kentinde düzenlenen dragon yarışlarına katılarak çeşitli dereceler elde etti.

        Uluslararası Dragon Bot Federasyonunun daveti üzerine "Amazonlar", 1500'den fazla sporcunun katılımıyla 11-13 Nisan'da Sharjah'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek MENA Kulüp Ekibi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Yurt dışında ilk kez turnuvaya katılacak Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı, elde edecekleri başarıyla Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

        Takımın kurucu başkanı Özlem Kanat Örneksoy, AA muhabirine, gerçekleştirdikleri örnek çalışmalar sayesinde Türkiye'de özel dragon yarışmalarında kadın kategorisi açılmasına öncülük ettiklerini söyledi.

        Önceden katıldıkları özel dragon yarışmalarında tek kadın takımı olduklarını belirten Örneksoy, şöyle konuştu:

        "Kadının yerini güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği için 5 yıldır kürek çektik. Bu amacımıza bu sene itibarıyla ulaştık. Türkiye'deki özel dragon yarışmalarında kadın kategorisi açtırmayı başardık. Türkiye'deki birçok şehirde düzenlenen dragon yarışmalarında kadın kategorileri bizden ilham alınarak açıldı."

        - "Yarışmaya 16 kişilik ekiple gidiyoruz"

        Örneksoy, Uluslararası Dragon Federasyonunun davetinden duydukları mutluluğu aktardı.

        Daha önce maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamadıklarını şampiyonada boy göstermekten memnun olduklarını anlatan Örneksoy, "Organizasyonu yapan kişiler destek oldu. Biz de varımızı yoğumuzu birleştirerek Sharjah'taki yarışmaya biletlerimizi aldık. Yarışmaya 16 kişilik ekiple gidiyoruz. Tüm cesaretimizle, kalbimizle, ülkemizi temsil etmek için hazırız. Uluslararası yarışlara katılacak ilk Türk kadın takım olarak hepimiz çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

        Takımın en genç üyesi Betül Erdoğan ise bu yarışmanın kendisi için farklı anlam taşıdığını dile getirdi.

        Şampiyonaya katılacak takımı sayesinde ilk kez yurt dışına çıkacağını ifade eden Erdoğan, "Bu yüzden çok heyecanlıyım ve mutluyum." dedi.

        Kurucu ekipte yer alan inşaat mühendisi Betül Hacımusalar da dragon bot sporunda kullanılan ekipmanların genellikle erkek sporculara göre tasarlandığına değinerek, "Amazonlar" olarak bu konuda farkındalık oluşturduklarına dikkati çekti.

        Emekli öğretmen Rahime Çelen ise gönüllülük üzerine kurulan bir kadın dayanışma grubu olduklarının altını çizerek, hedeflerinin güç gösterisi değil kadın dayanışmasını ve kadınların da bu sporu yapabileceğini ortaya koymak olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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