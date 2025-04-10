Sivrihisar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı törenle kutlandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivrihisar İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Erkan Kınıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Komiser Erkan Kınıcı, milletin huzur ve güvenliğini temin etmek için "gece gündüz" demeden büyük bir kararlılık ve özveriyle çalışan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatının 180 yıllık şanlı tarihinden aldığı güç ve ilhamla bugün dünyanın en önde gelen polis teşkilatlarından biri olduğunu kaydeden Kınıcı, "Yüksek vazife bilinciyle suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız bir biçimde yürütmektedir. Her bir mensubunun, toplumda emniyetin sağlanması için gösterdiği üstün gayret, teşkilatımızın büyüklüğünün ve saygınlığının temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.