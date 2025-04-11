AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya'dan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a tepki

Eskişehir'de, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a tepki gösterdi.

Kaya, partisinin Tepebaşı İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, dün Tepebaşı Belediye Meclisi'nde AK Parti'li üyeler ile Ataç arasında tartışma yaşandığını, Ataç'ın AK Parti'lilere sesini yükselttiğini söyledi.

Ataç'ın Tepebaşı Belediyesini yönetemediğini öne süren Kaya, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri de yönetemediğini dile getirmemize rağmen, istifa etmesi gerektiğini söylememize rağmen Tepebaşı Belediyesini inadından dolayı uçurumdan aşağı itmektedir. Belediyedeki personeli yönetemedi. Ne söylediğini dahi bilemeyen Sayın Ataç hemen istifa ederek hem kendine hem de Tepebaşı ilçemize büyük iyilik yapmış olacaktır."