BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de Gazze'ye destek yürüyüşüne katıldı:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de Filistin'e destek için yapılan yürüyüşe katıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Eskişehir İnsani Yardım Derneği tarafından Gazze'ye destek için Reşadiye Camisi önünden başlayan yürüyüş, Ulus Anıtı önünde son buldu. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen topluluk, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

Yürüyüşe katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı Türkiye'nin her tarafından çok net ve dik bir duruş ortaya koyan, sivil inisiyatifi ele alarak Türkiye'deki Müslümanların büyük bir direnç ve tepki göstermesine öncülük eden İHH'yi tebrik ettiğini söyledi.

Destici, 2012'de İHH ile Gazze'ye gittiklerini belirterek, "Şehit Muhsin Başkanımızın adına Gazze'de bir Muhsin Yazıcıoğlu Külliye Merkezinin, Kur'an kursunun yurdunun da temelini attık. Daha sonra İHH'nin da desteğiyle bu proje tamamlandı. İçinde öğrenciler okumaya başladı. Ne yazık ki İsrail'in saldırılarıyla Gazze yerle bir oldu. Muhsin Yazıcıoğlu Külliyesi de yerle bir edildi." diye konuştu.

Gazzelilerin görünürde İsrail'le gerçekte ise Amerika Birleşik Devletleri ile savaştığı değerlendirmesinde bulunan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya desteği olmasa 3 gün bile savaşamaz. Bütün silahlar, bombalar oradan geliyor. Paralar oradan geliyor. Gemiler oradan geliyor. Her şey oradan geliyor. Onun için 'işbirlikçi ABD' diye slogan atılıyor. İşbirlikçi ama aynı zamanda bu katliamların ve bu soykırımın da ortağı Amerika Birleşik Devletleri'dir. Aslında Uluslararası Ceza Mahkemesinde sadece İsrail değil Amerika da onunla birlikte suç ortağı olarak yargılanmalıdır." - "Masum Gazzelilerin kanında gün gelecek ve hepsi boğulacak" Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'den bütün Filistinlileri göndererek orayı bir emlak arsası olarak değerlendireceklerine ilişkin açıklamalarda bulunduğuna değinerek, "O kadar ölen insanın bunların gözünde zerre kıymeti yok. Bütün bunlara rağmen maalesef Arap dünyası, İslam dünyasının önemli bir kesimi kıyama kalkamıyor ve gerekli tepkiyi gösteremiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhurbaşkanı'nın, hükümetinin Türkiye'deki siyasi partilerimizin, halkımızın gösterdiği desteği bütün İslam ülkeleri göstermiş olsa bugün İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri buna cesaret edemez." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'de askeri üssünün olmasını istemediğini belirten Destici, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin Suriye'de askeri üssü olursa İsrail, Filistin'de ve Gazze'de yaptıklarını Suriye'de yapamayacak. Onu bildiği için Suriye'de Türkiye'yi istemiyor. Amerika'nın onlarca üssü var. Ona itiraz ediyor mu? Etmiyor. Rusya'nın vardı? Etti mi? Etmedi. Geçmişte İngiltere'nin, bunların hiçbirisine itiraz etmedi. Türkiye'ye itiraz ediyor. Korktuğu başına gelecek ve Allah'ın izniyle, inayetiyle yaptıklarının bedelini ödeyecek. Masum Gazzelilerin kanında gün gelecek ve hepsi boğulacak." İHH Eskişehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in katliam yaptığını söyledi. Bunun sadece bir savaş değil planlı, bilinçli bir soykırım olduğunu anlatan Aslan, "İsrail, sadece bombalarla öldürmüyor, açlık, susuzluk, çaresizlikle öldürüyor. Bu zulüm, Gazze'yi yerle bir etmek, halkını yok etmek için yapılan bir harekettir." ifadelerini kullandı.