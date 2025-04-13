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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalıştığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:55 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:03
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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalıştığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ürünleri piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce bu kapsamda iki iş yeri ve bir evde arama yapıldı.

        Aramalarda, 9 bin 996 gümrük kaçağı gıda takviyesi ürün, 1927 gümrük kaçağı ilaç, 13 bin 200 içi doldurulmuş makaron, 2 bin 883 gümrük kaçağı sigara, 200 gümrük kaçağı puro, 100 paket gümrük kaçağı tütün, 66 elektronik sigara ve likiti ile 16 şişe kaçak viski ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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