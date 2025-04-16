Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonda, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle aradıkları kişileri dolandırdıkları belirlenen 71 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:58 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonda, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle aradıkları kişileri dolandırdıkları belirlenen 71 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "call center" ve "home office" kurarak "0850" ve "0312" ile başlayan telefon numaralarından kişileri arayıp "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Dijital yayın platformları adına telefonla konuşan şüphelilerin, aradıkları kişilere, üyeliklerin yenileneceği, iptal edileceği ya da iptal sürecinde vergi iadesi yapılacağını söyleyerek mağdurları ikna ettikleri, ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal işlem başlatılacağı yönünde baskı kurarak, şahsi kullanımlarındaki şirket hesaplarına para gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

        Bu yöntemle 144 dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiği, mağdurların yaklaşık 3,5 milyon liralık zararının oluştuğu tespit edildi.

        Şüphelilerin suçtan elde ettiği 14 milyon lira değerinde taşınmaz ile 100 milyon lira işlem hacmine sahip banka ve elektronik para hesaplarına bloke konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce özel harekat ekiplerinin desteğiyle Eskişehir, Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 71 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!

        Benzer Haberler

        144 kişiyi, 3,5 milyon lira dolandırdılar; 71 gözaltı
        144 kişiyi, 3,5 milyon lira dolandırdılar; 71 gözaltı
        Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum'dan AK Parti İl Başkanı Albayrak'a ziyare...
        Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum'dan AK Parti İl Başkanı Albayrak'a ziyare...
        Amerikalı Arias'ın 20 yıldır kullanamadığı parmakları Eskişehir'deki operas...
        Amerikalı Arias'ın 20 yıldır kullanamadığı parmakları Eskişehir'deki operas...
        Parmakları bitişik ABD'li genç kız, şifayı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bu...
        Parmakları bitişik ABD'li genç kız, şifayı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bu...
        Serebral palsili avukat azmiyle örnek oluyor
        Serebral palsili avukat azmiyle örnek oluyor
        Anadolu Üniversitesinden Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine uyarı
        Anadolu Üniversitesinden Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine uyarı