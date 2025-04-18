Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

Kırmızıtoprak Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen ve erkek olduğu öğrenilen kişi, temizlik çalışmaları nedeniyle suların çekildiği Porsuk Çayı'na düştü.

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