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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 03:08 Güncelleme: 18.04.2025 - 03:08
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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı
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        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı.

        Kırmızıtoprak Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen ve erkek olduğu öğrenilen kişi, temizlik çalışmaları nedeniyle suların çekildiği Porsuk Çayı'na düştü.

        Balçığa saplanan kişinin hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, operasyonla kurtardıkları kişiyi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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