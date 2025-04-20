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        Eskişehir'de düğünde sigara içirilen çocuğun annesi gözaltına alındı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki düğünde sigara içirilen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alan 3 yaşındaki çocuğun annesi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:56 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:56
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        Eskişehir'de düğünde sigara içirilen çocuğun annesi gözaltına alındı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki düğünde sigara içirilen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alan 3 yaşındaki çocuğun annesi gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Emek Mahallesi'nde düğün merasimi esnasında bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alınan anne S.B. emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesine getirilen S.B'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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