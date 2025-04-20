Eskişehir'de düğünde sigara içirilen çocuğun annesi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki düğünde sigara içirilen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alan 3 yaşındaki çocuğun annesi gözaltına alındı.

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