Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de çocuklar sportif uçak ve helikopterlerle uçuş heyecanı yaşadı

        Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de çocuklar sportif uçak ve helikopterlerle uçuş heyecanı yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 10'uncu kez düzenlenen "Havacı Çocuklar Etkinliği ve Kağıt Uçak Yarışması" kapsamında merkeze gelen çocuklar ve ebeveynleri, Batı Apronu'nda yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.

        Etkinlikte, bazı çocuklar helikopter ve uçaklarla deneyimli pilotlar eşliğinde uçuş heyecanını yaşadı.

        Piper Saratoga tipi uçağın içinde bulunduğu müzenin lobi alanı, çocuklar için yarışma alanı olarak düzenlendi.

        Burada "Kağıt Uçak Yarışması"na katılan çocuklar, yaptıkları kağıt uçakları en uzağa atmak için mücadele etti. 5-8 yaş ve 9-15 yaş arası olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, çocuklar aynı zamanda uçakları yakından gördü.

        Envanterindeki hava taşıtlarının neredeyse tamamının uçar vaziyette korunduğu müzede kurulan platform üzerinden kağıt uçaklarını en uzun mesafeye atmaya çalışan çocuklara katılım sertifikaları ile çeşitli hediyeler verildi.

        Aprona kurulan boyama standı ve pedal uçak parkuru da çocuklardan ilgi gördü.

        23 Nisan kutlamaları çerçevesinde kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı, ardından imza töreni düzenledi.

        Şener, gösterinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde 7'den 70'e herkesin çocuklarla beraber coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını söyledi.

        Bu anlamlı gün dolayısıyla "Yeni Menekşe" ile gökyüzünde olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Şener, şunları kaydetti:

        "Hepimizin bayramı şimdiden kutlu olsun. Sivrihisar Havacılık Merkezi'mizde bu etkinliğimizi 10'ununcu kez tamamen ücretsiz düzenliyoruz. Aynı zamanda genç havacılarımızı gökyüzü ile tanıştırıyoruz. Onlara gökyüzü aşkı aşılamak paha biçilemez bir duygu. Uçan miniklerimizi, gençleri görünce çok daha büyük ilham alıyorum. Birbirimize karşılıklı ilham veriyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de düğünde sigara içirilen çocuğun annesi gözaltına alındı
        Eskişehir'de düğünde sigara içirilen çocuğun annesi gözaltına alındı
        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan araçta otomatik silah ele geçirildi
        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan araçta otomatik silah ele geçirildi
        Eskişehir'de dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de TÜBİTAK destekli "Minik Adımlar Doğada" projesi başlatıldı
        Eskişehir'de TÜBİTAK destekli "Minik Adımlar Doğada" projesi başlatıldı
        Eskişehir'de Yeşilay'ın ikinci istişare toplantısı yapıldı
        Eskişehir'de Yeşilay'ın ikinci istişare toplantısı yapıldı
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonununda 20 tutuklama
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonununda 20 tutuklama