Eskişehir'de çocuklar sportif uçak ve helikopterlerle uçuş heyecanı yaşadı

Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 10'uncu kez düzenlenen "Havacı Çocuklar Etkinliği ve Kağıt Uçak Yarışması" kapsamında merkeze gelen çocuklar ve ebeveynleri, Batı Apronu'nda yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.

Etkinlikte, bazı çocuklar helikopter ve uçaklarla deneyimli pilotlar eşliğinde uçuş heyecanını yaşadı.

Piper Saratoga tipi uçağın içinde bulunduğu müzenin lobi alanı, çocuklar için yarışma alanı olarak düzenlendi.

Burada "Kağıt Uçak Yarışması"na katılan çocuklar, yaptıkları kağıt uçakları en uzağa atmak için mücadele etti. 5-8 yaş ve 9-15 yaş arası olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, çocuklar aynı zamanda uçakları yakından gördü.

Envanterindeki hava taşıtlarının neredeyse tamamının uçar vaziyette korunduğu müzede kurulan platform üzerinden kağıt uçaklarını en uzun mesafeye atmaya çalışan çocuklara katılım sertifikaları ile çeşitli hediyeler verildi.