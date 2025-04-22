Eskişehir'de aranan 127 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 127 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, tesis edilen mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 14-21 Nisan tarihlerinde ekipler, sorumluluk bölgelerinde yürüttükleri faaliyetlerde, haklarında arama kararı bulunan 127 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların, işlemleri sürüyor.