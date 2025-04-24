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        Çocuklar Eskişehir Şehir Hastanesinde 23 Nisan'ı kutladı

        Eskişehir Şehir Hastanesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:19
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        Çocuklar Eskişehir Şehir Hastanesinde 23 Nisan'ı kutladı
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        Eskişehir Şehir Hastanesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, hastane bünyesindeki kreşte gerçekleştirilen programda, çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendi.

        Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

        Kurumda tedavi gören çocuklar için de Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerince organizasyon düzenlenen programda, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici de yer aldı.

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