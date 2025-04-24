Çocuklar Eskişehir Şehir Hastanesinde 23 Nisan'ı kutladı

Kurumda tedavi gören çocuklar için de Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerince organizasyon düzenlenen programda, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici de yer aldı.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, hastane bünyesindeki kreşte gerçekleştirilen programda, çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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