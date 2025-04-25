TİGEM'in 2025 yılı safkan Arap tay satış tarihleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), 2025 yılı safkan Arap tay satış tarihleri açıklandı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, TİGEM'in, safkan Arap atı yetiştiriciliğini Osmanlı'dan bugüne profesyonel bir yaklaşımla sürdüren, düzenli olarak tutulan kayıt ve soy kütükleriyle kayıt altındaki gen kaynağı açısından dünyanın en köklü kuruluşu olduğu belirtildi.

TİGEM'in "Çiftlikat-ı Hümayun adı altında Osmanlının kuruluşundan beri yetiştiriciliğine, Bursa'daki Karacabey, Malatya'daki Sultansuyu ve Eskişehir'deki Anadolu işletmelerinde toplam 1625 baş safkan ile devam ettiği kaydedildi.

2024 yılında 308 baş safkan Arap koşu ve elit tay satışlarından 192 milyon lira gelir elde ederek satış rekoru kıran TİGEM'in bu yıl da başarısını sürdürmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa, Eskişehir ve Malatya'daki haralarda yetiştirilen 1 ve 2 yaşlı dişi/erkek safkan Arap taylarını her sene olduğu gibi Karacabey Tarım İşletmesi ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenleyeceği müzayedelerle yetiştiricilerin karşısına çıkarmaya hazırlanan TİGEM, ilk satışını 19 Haziran Perşembe günü gerçekleştirecek. Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi toplam 134 baş koşu tayı Karacabey İşletmesinde yapılacak açık artırmada camianın beğenisine sunulacak. Söz konusu müzayedelerde görücüye çıkacak olan safkanlar arasında Onurkaan, Ayabakan, Turbo, Özgünhan, Ateştopu, Taykut, Madrabaz, Berksoy, Sonalp, Baba Mevlüt, Özhaber, Yılmabaşar, Oğuzboylu, Altıncıhis, Besleney, Enderefe isimli şampiyon aygırların tayları yer alacak."